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Технологии и медиа ,  
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Глава крупнейшего оператора Украины раскрыл детали взлома

Глава «Киевстара»: оператор был взломан через учетную запись сотрудника
Крупнейший украинский оператор мобильной связи был взломан через учетную запись одного из сотрудников, сообщил Александр Комаров. Кибератака привела к сбою, из-за которого в стране наблюдались проблемы со связью и интернетом
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» был взломан через учетную запись одного из сотрудников, сообщил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона, его слова приводит УНИАН.

«Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников, и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании», — сказал Комаров.

Крупнейший мобильный оператор Украины назвал причину масштабного сбоя
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Фото:Ed Ram / Getty Images

Утром 12 декабря в работе крупнейшего оператора мобильной связи Украины произошел сбой. Абоненты «Киевстара» пожаловались на отсутствие связи и интернета, с неполадками столкнулись также клиенты двух крупнейших банков страны — Приватбанка и Ощадбанка. Кроме того, в некоторых регионах перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Комаров объяснил сбой кибератакой.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по восьми статьям УК. В ведомстве заявили, что, по одной из версий, за хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

Вечером 13 декабря в пресс-службе оператора сообщили, что постепенно начали возобновлять голосовые услуги, пишет «Страна.ua». «В настоящее время специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и СМС, и мы надеемся, что они также будут восстановлены в течение суток», — рассказали в «Киевстаре».

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Теги
Елена Чернышова
Киевстар сбой кибератака

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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