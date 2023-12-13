Глава крупнейшего оператора Украины раскрыл детали взлома
Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» был взломан через учетную запись одного из сотрудников, сообщил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона, его слова приводит УНИАН.
«Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников, и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании», — сказал Комаров.
Утром 12 декабря в работе крупнейшего оператора мобильной связи Украины произошел сбой. Абоненты «Киевстара» пожаловались на отсутствие связи и интернета, с неполадками столкнулись также клиенты двух крупнейших банков страны — Приватбанка и Ощадбанка. Кроме того, в некоторых регионах перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Комаров объяснил сбой кибератакой.
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по восьми статьям УК. В ведомстве заявили, что, по одной из версий, за хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.
Вечером 13 декабря в пресс-службе оператора сообщили, что постепенно начали возобновлять голосовые услуги, пишет «Страна.ua». «В настоящее время специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и СМС, и мы надеемся, что они также будут восстановлены в течение суток», — рассказали в «Киевстаре».
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