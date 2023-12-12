В работе крупнейшего украинского сотового оператора произошел сбой

На Украине произошел масштабный сбой у сотового оператора «Киевстар»

В работе крупнейшего украинского сотового оператора «Киевстар» произошел технический сбой, в результате которого оказались недоступны услуги связи и доступ в Интернет у части абонентов.

«Специалисты компании работают над устранением проблемы», — говорится в сообщении компании в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сайт мобильного оператора, по состоянию на 09:30, также не работает.

Как отмечает «Страна.UA», в соцсетях на отсутствии связи и домашнего интернета жаловались жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других городов.

«Киевстар» — крупнейший оператор электронных коммуникаций на Украине, который, по состоянию на сентябрь, обслуживал более 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов домашнего интернета.