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Военная операция на Украине ,  
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В работе крупнейшего украинского сотового оператора произошел сбой

На Украине произошел масштабный сбой у сотового оператора «Киевстар»
Сюжет
Военная операция на Украине

В работе крупнейшего украинского сотового оператора «Киевстар» произошел технический сбой, в результате которого оказались недоступны услуги связи и доступ в Интернет у части абонентов.

«Специалисты компании работают над устранением проблемы», — говорится в сообщении компании в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сайт мобильного оператора, по состоянию на 09:30, также не работает.

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Как отмечает «Страна.UA», в соцсетях на отсутствии связи и домашнего интернета жаловались жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других городов.

«Киевстар» — крупнейший оператор электронных коммуникаций на Украине, который, по состоянию на сентябрь, обслуживал более 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов домашнего интернета.

Теги
Украина оператор Киевстар сбой
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