В работе крупнейшего оператора связи Украины вновь произошел сбой

В последний раз масштабный сбой в работе «Киевстара» произошел 12 декабря, тогда связь и интернет пропали на всей территории Украины. Местные СМИ пишут, что нынешний сбой в работе оператора наблюдается во многих городах

Фото: Алина Смутко / Reuters

Крупнейший на Украине мобильный оператор «Киевстар» снова испытывает перебои в работе: у абонентов во многих городах пропала сеть, а также не работает приложение. Об этом сообщают Klymenko Time и «Страна.ua».

В последний раз масштабный сбой в работе оператора произошел утром 12 декабря. Помимо отсутствия связи и интернета с проблемами тогда столкнулись крупнейшие на Украине кредитные организации — Приватбанк и Ощадбанк. ТСН писал, что у населения возникли проблемы с безналичной оплатой в метро и магазинах. Кроме того, в ряде регионов страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах.

Глава «Киевстара» Александр Комаров заявил, что причиной сбоя стала хакерская атака. «Поражен самый глубокий софт, внутренние системы», — отмечал он. СБУ возбудила уголовное дело и заявила, что подозревает в диверсии российские спецслужбы.

Всю последнюю неделю оператор постепенно восстанавливал работоспособность. Так, к 14 декабря удалось полностью восстановить услуги голосовой связи, спустя еще сутки — доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории; а накануне были восстановлены услуги СМС.

«Киевстар» — украинская телекоммуникационная компания, основанная в 1994 году. По состоянию на 2020-й считалась крупнейшим оператором мобильной связи, а также одним из крупнейших интернет-провайдеров широкополосного доступа на Украине. Сеть компании, по ее собственным данным, охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета. «Киевстар» входит в состав международной группы Veon, 47,9% акций которой принадлежат LetterOne. Среди основателей LetterOne — Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Двое последних в мае прошлого года вышли из числа совладельцев группы.

В середине ноября бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео вошел в совет директоров «Киевстара». Спустя неделю после назначения власти не исключили, что оператор может быть конфискован в пользу государства. «Там [в офисе «Киевстара»] сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что есть высокая вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании», — говорил замруководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма.