Крупнейший мобильный оператор Украины назвал причину масштабного сбоя

Абоненты «Киевстара» пожаловались на проблемы со связью и интернетом, с неполадками столкнулись клиенты двух крупнейших банков страны. Оператор назвал причиной кибератаку, СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям УК

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Причиной масштабного сбоя в работе крупнейшего украинского мобильного оператора Украины «Киевстар» стала хакерская атака, заявил глава компании Александр Комаров. На отсутствие связи и интернета пожаловались абоненты в Киеве и других городах, с проблемами также столкнулись клиенты крупнейших кредитных организаций страны — Приватбанка и Ощадбанка. СБУ возбудила уголовное дело и заявила, что подозревает российские спецслужбы.

«Это проникновение в инфраструктуру и разрушение ее. Мы видим, что основная цель этой атаки — максимальное разрушение виртуальной IT-инфраструктуры оператора», — сказал Комаров (цитата по УНИАН), уточнив, что частично разрушены «две важные системы».

Глава «Киевстара» возложил ответственность за произошедшее на Россию, а также сказал, что сроки восстановления сервисов оператора в настоящее время окончательно непонятны.

Клиенты пожаловались на сбой в работе «Киевстара» утром 12 декабря, об отсутствии связи и домашнего интернета сообщали в Киеве и Киевской области, Львове, Житомире и других местах, пишут «Страна» и украинский Forbes. Оператор подтвердил проблему и сообщил, что работает над ее устранением.

Компания предложила клиентам, у которых нет связи, воспользоваться услугой национального роуминга (т.е переключиться на другого оператора без смены СИМ-карты), но Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что это способ не работает, поскольку из-за сбоя «Киевстар» не может передать данные о своих абонентах, сообщает Hromadske. Операторы Vodafone и Lifecell подтверждали, что проблемы с подключением к роумингу вызваны проблемой со стороны «Киевстара».

Сбой в работе оператора привел к проблемам у клиентов крупнейших на Украине кредитных организаций — Приватбанка и Ощадбанка, передает ТСН. По его данным, жалобы поступают на трудности с безналичной оплатой в метро и магазинах.

В Приватбанке пояснили УНИАН, что некоторые банкоматы и POS-терминалы работают на СИМ-картах «Киевстара», что влияет на их функционирование. Представитель Ощадбанка сказал Hromadske, что не работает «незначительное» количество банкоматов и POS-терминалов. «Полное возобновление их работы произойдет после ликвидации сбоя сервисов компании «Киевстар», — добавили в пресс-службе банка.

На фоне сбоя у «Киевстара» в некоторых районах Украины перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Так, об этом сообщили в администрации города Сумы, временно оповещения буду осуществлять сотрудники полиции и государственной службы по ЧС. О технических работах на ряде систем оповещения заявили в Харьковской областной администрации, временно объявлять воздушную тревогу через громкоговорители будут в Борисполе.

Служба безопасности Украины сообщила в своем телеграм-канале, что возбудила уголовное дело по факту кибератаки на «Киевстар» по восьми статьям уголовного кодекса. «По одной из версий, которую сейчас изучают следователи СБУ, за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы России», — заявили в ведомстве.

«Киевстар» попросил помочь в расследовании инцидента Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины. Оператор также пообещал компенсацию абонентам, которые остались без связи.