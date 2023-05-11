Минфин заявил об отсутствии на повестке вопроса о крупной приватизации

Доходы от приватизации крупных активов в бюджет на текущий год не заложены, пояснил замминистра финансов Моисеев. Ранее он сказал, что большая приватизация в России должна пройти, но нужно сформировать рынок

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Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке, уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период», — передала его слова пресс-служба Минфина.

Ранее Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна состояться, но нужно сформировать рынок. По его словам, для этого необходимо исполнить ряд поручений президента по формированию «внутреннего инвестора». До приватизации надо понять, кому продавать, уточнил замминистра.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК написал, что для построения новой модели роста экономики, опирающейся на внутренние ресурсы, нужны деньги, привлечь которые можно в том числе с помощью перезапуска приватизации и наращивания внутреннего госдолга через заимствования на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). Среди плюсов приватизации помимо привлечения средств в бюджет от продажи имущества глава ВТБ назвал развитие конкуренции, укрепление основ рыночных механизмов, придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка и «формирование новой генерации менеджеров». В Кремле тогда заявили, что не обсуждают возможность возобновления приватизации, но назвали идею главы ВТБ интересной.

Позднее Костин назвал среди активов, которые можно было бы приватизировать, — доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома» и даже коньячные заводы.

