Орбан оценил затраты на прием Украины в ЕС в €150-190 млрд

Прием Украины в Евросоюз обойдется блоку в €150-190 млрд, при этом денег недополучили бы сами страны-члены, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан телеканалу TV2.

«Несомненно, если бы мы приняли Украину, то вся помощь, которую оказывали странам Центральной Европы, включая Венгрию, была бы передана ей», — сказал Орбан.

Намерение Евросоюза включить в свой состав страну, на территории которой идут боевые действия, он назвал «абсурдным» и «неразумным». В случае присоединения Украины к блоку экономика ЕС будет «убита», уверен Орбан.

Евросоюз 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Орбан не стал накладывать вето на результаты голосования и вышел из зала, но назвал решение «бессмысленным, иррациональным и неправильным». Венгрия наложила вето на другой вопрос по Украине — выделение €50 млрд помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года. Летом того же года страна получила статус кандидата.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не была против вступления Киева в ЕС. По его словам, претензии есть лишь к «военному освоению», поскольку это создает угрозы безопасности России.