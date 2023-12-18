 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В ЕС задумались о «самом мощном оружии» для лишения Венгрии права голоса

FT: В ЕС задумались о применении механизма лишения Венгрии права голоса
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Некоторые официальные лица в ЕС рассматривают возможность применения в отношении Венгрии положений ст. 7 договора о Европейском союзе, что может позволить лишить Будапешт права голоса, пишет Financial Times.

Ст. 7 договора о Европейском союзе допускает ограничение прав государства — члена, в том числе лишение права голоса в случае, если страна «серьезно и настойчиво» нарушает принципы, на котором основан ЕС и которые определены в ст. 2 этого договора (уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, верховенства закона и уважение основных прав, включая прав меньшинств).

Применение ст. 7 может быть инициировано по предложению 1/3 стран — членов ЕС или Еврокомиссии и с согласия большинства (2/3) депутатов Европарламента.

Как отмечает газета, инициатива по лишению Венгрии права голоса может быть заблокирована другим государством — членом ЕС, однако смена правительства в Польше (его недавно возглавил лидер победившей на выборах оппозиционной коалиции, бывший глава Евросовета Дональд Туск) означает, что Будапешт потерял гарантированного союзника в лице Варшавы.

В тоже время издание пишет, что многие европейские страны нервничают по поводу использования подобного механизма в отношении Венгрии — он, по сути, является «самым мощным оружием ЕС» против государства — члена союза.

Материал дополняется

Теги
Венгрия Евросоюз
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Где искать покупателей с доходом от 1 млн руб. в месяц Pro, 11:10
Налог на вклады в 2024 году: все нюансы Инвестиции, 11:03
Военкорам Сапонькову и Стешину пеной залили двери квартир Политика, 11:00
METRO Россия подводит результаты за 2022-2023 финансовый год РБК Компании, 11:00
Российский вратарь побил 23-летний рекорд и вышел в лидеры НХЛ Спорт, 10:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:52
NFC-табличка: в России появился еще один бесконтактный платежный способ Pro, 10:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Хедж-фонды стали делать ставки на падение доллара после заседания ФРС Инвестиции, 10:49
Перевозчики грузов стали бенефициарами атак хуситов в Красном море Бизнес, 10:48
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:43
Видео аварии машины с автомобилем из кортежа Байдена Политика, 10:42
Нереальный спрос: главные итоги 2023 года на рынке новостроек Москвы Недвижимость, 10:38
В ЕС задумались о «самом мощном оружии» для лишения Венгрии права голоса Политика, 10:36
Спрос россиян на покупку жилья за границей в 2023 году упал на треть Недвижимость, 10:34