В ЕС задумались о «самом мощном оружии» для лишения Венгрии права голоса

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Некоторые официальные лица в ЕС рассматривают возможность применения в отношении Венгрии положений ст. 7 договора о Европейском союзе, что может позволить лишить Будапешт права голоса, пишет Financial Times.

Ст. 7 договора о Европейском союзе допускает ограничение прав государства — члена, в том числе лишение права голоса в случае, если страна «серьезно и настойчиво» нарушает принципы, на котором основан ЕС и которые определены в ст. 2 этого договора (уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, верховенства закона и уважение основных прав, включая прав меньшинств). Применение ст. 7 может быть инициировано по предложению 1/3 стран — членов ЕС или Еврокомиссии и с согласия большинства (2/3) депутатов Европарламента.

Как отмечает газета, инициатива по лишению Венгрии права голоса может быть заблокирована другим государством — членом ЕС, однако смена правительства в Польше (его недавно возглавил лидер победившей на выборах оппозиционной коалиции, бывший глава Евросовета Дональд Туск) означает, что Будапешт потерял гарантированного союзника в лице Варшавы.

В тоже время издание пишет, что многие европейские страны нервничают по поводу использования подобного механизма в отношении Венгрии — он, по сути, является «самым мощным оружием ЕС» против государства — члена союза.

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