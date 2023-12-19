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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп заявил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины

Госдеп: у США нет «волшебного горшочка» с деньгами для помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

У США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы черпать деньги на помощь Украине без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Трансляция шла на YouTube-канале Госдепа.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать средства, если конгресс не примет этот законопроект», — сказал Миллер.

В октябре президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначено для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за требования законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву.

Госдеп заявил о достижении «дна бочки» в оказании военной помощи Украине
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупредила палату представителей и сенат, что средства для поставки оружия и оказания военной помощи Украине закончатся у США до конца 2023 года без одобрения запроса администрации Байдена на дополнительное финансирование.

Позже в Белом доме и Пентагоне неоднократно заявляли, что средства на поддержку Украины почти исчерпаны. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 18 декабря сообщил, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за отсутствия ресурсов.

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину. В Кремле подчеркивают, что это не помешает достичь целей спецоперации и лишь затянет конфликт.

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