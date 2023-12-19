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Война санкций ,  
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Siemens потеряла €600 млн после ухода из России

RTVI: Siemens Mobility потеряла €600 млн за 2023 года после ухода из России
Сюжет
Война санкций
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкий концерн Siemens AG потерял €600 млн после того, как продал свой российский бизнес и окончательно прекратил деятельность в стране, говорится в отчете компании за 2023 год.

Убытки понесла «дочка» группы — Siemens Mobility. В России компания в сотрудничестве с РЖД создала сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели.

В начале декабря Siemens Mobility, Volkswagen Bank и другие компании потребовали от властей Германии возместить убытки в связи с уходом с российского рынка. Они апеллировали к тому, что вкладывали средства под гарантии руководства.

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Бизнес
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Siemens работала в России с 1852 года — тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. Она объявила об уходе с российского рынка в мае 2022 года. 

В начале марта того же года компания сообщила о прекращении поставок продукции в Россию и Белоруссию, а позднее приостановила контракт с РЖД на покупку «Сапсанов». Глава компании Олег Белозеров отметил, что немецкий концерн продолжит техобслуживание поездов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что компанию могут заменить другие организации, например, Уралвагонзавод, предприятия группы «Синара» и другие.

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Теги
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