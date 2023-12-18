Число погибших в секторе Газа израильских военных достигло 126

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

В ходе боев в секторе Газа погибли еще четверо израильских военнослужащих, таким образом, общее число погибших военных достигло 126. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Погибшие — старшие сержанты подразделений «Дувдеван» (двое), «Яхалом» и «Маглан», сообщили военные. Все они погибли в боях на юге эксклава: один старший сержант умер от ран 14 декабря, остальные погибли накануне.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, серьезные ранения в боях в регионе получил еще один военнослужащий из «Дувдевана».

Палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября, страна официально перешла в состояние войны. Через два дня после атаки ЦАХАЛ заявила, что мобилизовала 300 тыс. человек. Представитель армии Даниэль Хагари отмечал, что так быстро ведомство еще никогда не призывало столько резервистов.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху называл задачами армии уничтожение ХАМАС и освобождение заложников. По данным израильской стороны, группировка продолжает удерживать в секторе Газа более ста человек.