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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников

Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство трех заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Трое израильтян были похищены боевиками ХАМАС в начале октября. Им удалось бежать, заложники несли самодельный белый флаг. Солдат ЦАХАЛ подумал, что люди пытались заманить военных в ловушку, и открыл по ним огонь
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Начальник Генштаба амии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за инцидент, в результате которого военные по ошибке убили трех израильских заложников, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Заложники, которые пережили семьдесят дней ада, <...> были убиты огнем, который открыли наши войска. <...> наших войск. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. ЦАХАЛ и я, как командующий, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем», — заявил Халеви.

Погибшие — Йотам Хаим, Алон Шамриз и Самер Эль-Талалк, они были похищены боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. Им удалось сбежать из плена, но мужчин застрелили в пятницу, 15 декабря, в районе Шеджайя города Газа.

Армия Израиля сообщила, что военные по ошибке убили трех заложников
Политика
Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

По словам старшего офицера Южного командования, один из солдат ЦАХАЛ увидел три фигуры, выходящие из здания в нескольких десятках метров от него. Все трое были голые по пояс, при этом один нес палку с импровизированным белым флагом, передавал Times of Israel. Солдат посчитал, что это могла быть уловка боевиков ХАМАС, которые хотели заманить военных в ловушку. С криком «террористы» он открыл огонь, убив двоих мужчин. Третий получил ранение и скрылся в здании. Через несколько секунд он вновь вышел наружу и был убит другим солдатом. Тела доставили на территорию Израиля для опознания.

В ЦАХАЛ заявили ранее, что по ошибке идентифицировали трех мужчин как представляющих угрозу.

По данным израильской стороны, в ходе нападения на страну в начале октября боевики похитили около 240 человек, в том числе иностранных граждан. В результате соглашения о временном прекращении огня удалось освободить около ста человек. Перемирие, введенное в конце ноября, продержалось неделю, 1 декабря, после нарушения со стороны ХАМАС, Израиль возобновил бои.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦАХАЛ ХАМАС заложники сектор Газа Израиль
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