ООН оценила масштаб разрушений в секторе Газа

Спутниковые снимки свидетельствуют, что в секторе Газа в разной степени разрушены 18% зданий, следует из отчета спутникового центра ООН UNOSAT, размещенного на его странице в X (ранее — Twitter).

Анализ проводился на основе спутниковых снимков, сделанных 26 ноября, уточняется в сообщении. Эксперты сравнили изображение с фотографиями тех же мест, сделанными в период с мая по начало ноября.

По информации центра, 10 049 зданий в эксклаве были разрушены полностью, еще 8243 получили серьезные повреждения, чуть более 19 тыс. — повреждения средней степени.

В общей сложности повреждения получили 37 379 построек. «Это соответствует примерно 18% от общего числа строений в секторе Газа», — уточнили в UNOSAT.

Наибольший ущерб получили строения на севере региона, свидетельствуют данные карты, опубликованной центром. В последнее время больше всего построек, а именно 2397 здания, были разрушены в городе Газа, говорится в отчете.

В UNOSAT подчеркнули, что данные являются предварительными и требуют подтверждения на местах.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на 17 ноября, с начала войны между ХАМАС и Израилем свои дома вынужденно покинули почти 1,6 млн из более чем 2 млн жителей Газы. Генсек ООН Антониу Гутерриш приводил данные, согласно которым к 8 декабря в регионе работало меньше половины медицинских учреждений — 14 из 36.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнивал масштаб разрушений в секторе Газа с ситуацией в Германии после Второй мировой войны. В регионе, по его мнению, сложилась катастрофическая и апокалиптическая ситуация, а военный ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября привел к «невероятному количеству жертв среди гражданского населения».

По данным минздрава сектора Газа на 10 декабря, с начала войны Израиля и ХАМАС в эксклаве погибли более 18 тыс. человек, по меньше мере 49,5 тыс. получили ранения.