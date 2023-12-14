Путин заявил о «последней попытке контрнаступления» ВСУ

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Попытка ВСУ прорваться на левый берег Днепра в районе Крынок стала «последней попыткой контрнаступления». Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось», — сказал он.

Путин также заявил, что ВСУ в Крынках «пихают людей на истребление». «Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, — украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец».