Более 2 тыс. грузовиков встали в очереди у польско-украинской границы

Более 2 тыс. грузовиков встали в очереди у границы Польши с Украиной

Фото: Ян Доброносов / Reuters

Свыше 2 тыс. грузовых автомобилей стоят в очереди у КПП на польско-украинской границе в ожидании въезда на Украину, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на спикера государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

По его словам, возле КПП «Рава-Русская — Хребене», «Краковец — Корчева» и «Шегини — Медыка» в очереди встали около 2150 грузовиков. Больше всего машин скопилось у КПП «Шегини — Медыка». «Движение есть, но не такое интенсивное, как это было до 6 ноября или 23 ноября, когда началась блокада «Шегини», — отметил Демченко.

Еще один пункт пропуска, «Ягодин — Дорогуск», разблокировали 11 декабря, сейчас движение автомобилей там достаточно интенсивное, добавил спикер погранслужбы. За минувшие сутки, 16 декабря, КПП в обе стороны пересекли около 1,5 тыс. грузовиков.

«Очереди на этом направлении, конечно, остаются. 2400 грузовиков ожидает в очереди в направлении «Ягодино» в сторону Украины. Где-то 1700 зарегистрированы в «єЧерзі» [онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками] на выезд из Украины», — рассказал Демченко.

Евросоюз в июне 2022 года разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующих документов. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие меры до 30 июня 2024 года. Смягчение правил вызвало недовольство среди польских перевозчиков.

В мае 2023 года польские перевозчики заблокировали пункт пропуска «Дорогуск — Ягодин», затем еще три пограничных перехода, потом КПП «Медыка — Шегини». Власти Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики, но они отказались.