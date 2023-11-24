Польские дальнобойщики заблокировали еще один КПП у границы с Украиной

Польские дальнобойщики, которые с начала ноября протестуют против льгот для украинских перевозчиков, заблокировали четвертый пограничный переход в селе Медыка (с украинской стороны - Шегини) на границе с Украиной, пишет The Financial Times.

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