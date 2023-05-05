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Польша ограничила движение фур на границе с Украиной из-за акции протеста

Польша ограничила движение фур на границе с Украиной из-за акции протеста перевозчиков
Польские перевозчики считают, что послабления Евросоюза для украинских фур лишают рынок честной конкуренции. Украина акцию протеста назвала «искусственной» и потребовала от Варшавы открыть проезд
Фото: KONFEDERACJA_ / Twitter
Фото: KONFEDERACJA_ / Twitter

Польша в связи с акцией протеста местных перевозчиков приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд перед пунктом пропуска Дорогуск — Ягодин в Волынской области, сообщила в Telegram Госпогранслужба Украины.

На Украину пропускают только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными. Автобусы пересекают границу в обычном порядке.

Как пишет Wprost, польские перевозчики перекрыли дорогу к погранпереходу. Накануне они обещали пропускать только один грузовик в час, пишет «Страна.ua».

По информации портала «Обозреватель», протестующие требуют, чтобы украинские перевозчики вновь получали разрешение на международные грузовые перевозки на въезде в Польшу, а также чтобы к ним применялась экологическая норма «Евро-4» (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах).

Эти ограничения Евросоюз отменил для Украины в июне 2022 года в рамках соглашения о либерализации грузовых автоперевозок. В марте Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года. Благодаря этому документу украинским перевозчикам больше не требуется разрешение для двусторонних и транзитных перевозок в страны Евросоюза.

Протестующие польские перевозчики считают, что послабления для украинских грузовиков поставили их в сложную ситуацию, поскольку теперь они не могут конкурировать с теми на равных.

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В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, в свою очередь, назвали акцию протеста польских перевозчиков «искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям». «Призываем наших коллег, польских чиновников провести соответствующие меры по решению существующей проблемы и разъяснить протестующим пути преодоления недоразумений», — заявил глава ведомства Александр Кубраков.

Польша ограничила движение фур на границе с Украиной из-за акции протеста
Польша ограничила движение фур на границе с Украиной из-за акции протеста

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша грузовые перевозки грузовики Госпогранслужба Украины Украина
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