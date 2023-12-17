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Общество ,  
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Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

В очереди на границе Украины с Польшей, которая образовалась из-за блокады польских дальнобойщиков, умер украинский водитель, сообщает издание «Факты ICTV».

Дальнобойщику стало плохо в очереди перед контрольно-пропускным пунктом «Краковец — Корчева» со стороны Польши.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил изданию Суспiльне, что водителя забрала скорая, но он скончался по дороге в больницу.

В ноябре посольство Украины в Польше направило ноту в польский МИД с требованием разблокировать границу после того, как стало известно о двух смертях водителей из Украины.

По информации «Факты ICTV», один из украинских дальнобойщиков умер 12 ноября в очереди перед КПП «Ягодин — Дорогуск». В ночь на 23 ноября в Польше недалеко от «Краковец — Корчева» скончался второй водитель-украинец.

Евросоюз в июне 2022 года разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие меры до 30 июня 2024 года. Смягчение правил вызвало недовольство среди польских перевозчиков.

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В начале ноября польские дальнобойщики заблокировали три пограничных перехода на границе с Украиной. Водители требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Изменение правил привело к тому, что услуги украинских дальнобойщиков стали дешевле, и их польские коллеги на этом фоне столкнулись с проблемами.

23 ноября протестующие перекрыли четвертый КПП «Медыка — Шегини».

Власти Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики. Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин пригрозил бастующим польским перевозчикам судебными исками. Президент Украины Владимир Зеленский призвал «дать немного времени» Польше и выразил уверенность в том, что «все потеплеет». Послы Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве выразили польским властям недовольство из-за блокады.

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Теги
Польша Украина граница забастовка дальнобойщики

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