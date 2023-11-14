Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной

Представители польской автомобильной отрасли заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору о «недобросовестной конкуренции» со стороны украинских предприятий, сообщает AFP.

Некоторые из протестующих дальнобойщиков встретились с представителями правительств Украины и Польши, передает агентство

«Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования», — написал в соцсети X (ранее — Twitter) политик Рафаль Меклер, который участвовал переговорах.

Протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода в понедельник, 6 ноября. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Теперь украинские дальнобойщики перевозят грузы как внутри Польши, так в третьи страны.



Протестующие пропускают только один грузовик в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты.

Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на их услуги, отмечала Politico. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля 2022 года.



Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.