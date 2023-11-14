 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной

AFP: польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

Представители польской автомобильной отрасли заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору о «недобросовестной конкуренции» со стороны украинских предприятий, сообщает AFP.

Некоторые из протестующих дальнобойщиков встретились с представителями правительств Украины и Польши, передает агентство

«Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования», — написал в соцсети X (ранее — Twitter) политик Рафаль Меклер, который участвовал переговорах.

Протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода в понедельник, 6 ноября. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Теперь украинские дальнобойщики перевозят грузы как внутри Польши, так в третьи страны.

Протестующие пропускают только один грузовик в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты.

Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на их услуги, отмечала Politico. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля 2022 года.

Правительство Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык
Теги
Польша Украина перевозчик граница
Материалы по теме
Президент Польши вновь назначил Моравецкого премьером
Политика
Премьер Польши подал в отставку вместе с кабинетом министров
Политика
Кремль оценил создание Польшей батальона танков у границы с Белоруссией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Залужный заявил главе штабов США о сложной ситуации у ВСУ Политика, 01:21
Польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной Политика, 01:09
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Медведев победил Рублева на Итоговом турнире ATP Спорт, 00:46
Словакия предложила Украине помощь при разминировании Политика, 00:35
Белый дом не увидел доказательств поставок оружия России из Китая Политика, 00:32
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
«Лучшая пара России». Призеры Игр по фигурному катанию завершили карьеру Спорт, 00:00
ГТЛК запустит маркетплейс с дронами Бизнес, 00:00
The Times of Israel показала фото израильских военных в парламенте Газы Политика, 00:00
Цифра дня | СБЕР, 243355, 14/11 00:00
В МЧС сообщили о планах вывезти россиян из сектора Газа за неделю Политика, 13 ноя, 23:54
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 13 ноя, 23:49
«Газпром» объяснил претензии к аудиту долга Молдавии Бизнес, 13 ноя, 23:32