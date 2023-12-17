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Политика ,  
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Германия допустила отправку фрегата в Красное море для защиты судов

Германия допустила отправку фрегата в Красное море для защиты судов от хуситов

Германия может отправить фрегат Hessen в Красное море для защиты торговых судов от йеменских хуситов, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в военно-морских силах Германии.

Hessen считается новейшим военным кораблем, специально разработанным для противовоздушной обороны, конвоирования и контроля морского пространства. С помощью радара фрегат может отслеживать происходящее на площади в примерно 750 тыс. кв. км., что оптимально для защиты торговых судов от ракетных обстрелов и атак беспилотников, пишет Bild.

Корабль с 245 солдатами на борту возвращается в Германию с шестимесячных учений в Северном море и Арктике. В Красное море фрегат могут отправить в начале 2024 года.

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После нападения хуситов на грузовой корабль Al-Jasrah немецкой судоходной компании Hapag-Lloyd в Красном море глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Стрэк-Циммерманн заявила, что военный флот Германии должен защищать гражданские суда в регионе. «Мы должны решительно противостоять террористам всех мастей», — подчеркнула она. Позже министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ведомство «изучает вопрос и существующие варианты».

Контейнеровоз Al-Jasrah подвергся атаке с территории Йемена, контролируемой хуситами, 15 декабря. В судно попала ракета, после чего оно загорелось. Никто не пострадал, утверждают в Гамбургском агентстве по судоходству. По данным частной разведывательной фирмы Ambrey, в результате удара один контейнер упал за борт.

Немецкая транспортная компания Hapag Lloyd, которая управляет судном, имеет офисы в израильских портах Ашдод, Хайфа и Тель-Авив. Хуситы в середине ноября объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия йеменские повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

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В последние недели обстрелам со стороны хуситов подверглись несколько кораблей — как военных, так и коммерческих. Среди них — британское торговое судно, датский контейнеровоз, норвежский балкер и три американских коммерческих судна.

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Теги
Германия Красное море фрегат торговое судно Йемен хуситы

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