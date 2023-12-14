Йеменские хуситы заявили, что атаковали контейнеровоз датской Maersk

Контейнеровоз Maersk Gibraltar шел в сторону Израиля, его атаковали после предупреждений, заявили в армии хуситов. Датский судовладелец ранее сообщал о ракетной атаке на судно, данных о последствиях не было

Контейнеровоз Maersk Gibraltar (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали контейнеровоз Maersk Gibraltar с помощью дрона, сообщает местный телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

Судно, как утверждают военные, направлялось в сторону Израиля и проигнорировало предупреждения.

Хуситы заявили, что продолжат препятствовать движению судов в Израиль, пока он не снимет блокаду сектора Газа.

По данным VesselFinder, Maersk Gibraltar, который ходит под флагом Гонконга, в конце ноября вышел из порта Джабаль-Али в Дубае в Персидском заливе и к 16 декабря должен был прийти в саудовский порт Джидда на Красном море.

Maersk ранее сообщила, что ее контейнеровоз был обстрелян ракетой по пути из оманского порта Салала (на берегу Аравийского моря) в Джидду в Баб-эль-Мандабском проливе на юге Красного моря. Судно и экипаж были в безопасности, сообщала датская компания. Попала ли ракета в контейнеровоз, было неясно, передает Reuters.

Хуситы в середине ноября объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия йеменские повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».



После этого произошел захват грузового судна Galaxy Leader. В израильской армии сообщили, что это не израильское судно и что в состав его команды не входили граждане этой страны. Собственник судна — зарегистрированная на острове Мэн (им владеет британская корона) компания Galaxy Maritime сообщила, что судно находится в порту Ходейда в Йемене. Об освобождении Galaxy Leader не сообщалось.

Также йеменцы пытались захватить танкер Central Park, владелец которого, компания Zodiac Maritime Ltd, входит в компанию Ofer Global, которую возглавляет бизнесмен израильского происхождения Эяль Офер.



Несколько кораблей подверглись обстрелам со стороны Йемена — как военных, так и коммерческих: среди них британское торговое судно, норвежский балкер и три американских коммерческих судна.