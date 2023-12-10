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Палестино-израильский конфликт ,  
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Фрегат Франции сбил в Красном море два летевших со стороны Йемена дрона

Французский фрегат сбил в Красном море два дрона, летевших со стороны Йемена
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции перехватил в Красном море два дрона, запущенных из Йемена, сообщило Минобороны страны в соцсети X (прежнее название — Twitter).

«Две характерные угрозы были перехвачены около 21:30 и 23:30 (по французском времени) на расстоянии 110 км от берегов Йемена», — говорится в сообщении.

В последнее время хуситы стали чаще атаковать иностранные суда в Красном море. Так, 3 декабря они совершили четыре атаки на три коммерческих американских судна в регионе. В Пентагоне посчитали, что все нападения были совершены йеменскими хуситами при поддержке и организации Ирана.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В тот же день атаке со стороны Йемена подверглось британское торговое судно. Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные компании в области безопасности в море Ambrey сообщил, что судно, шедшее под флагом Багамских островов, попало под ракетный обстрел.

Несколькими днями позже, 6 декабря, американский военный корабль сбил над южной частью Красного моря беспилотник, который летел со стороны районов Йемена, контролируемых хуситами. Эсминец USS Mason не был поврежден, также не пострадал никто из экипажа корабля.

В середине ноября йеменские хуситы объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

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Теги
Франция беспилотники Йемен Красное море хуситы
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