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Палестино-израильский конфликт ,  
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Йеменские хуситы атаковали британское торговое судно в Красном море

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Палестино-израильский конфликт
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Атака произошла в проливе на юге Красного моря. Предположительно, применялись ракеты и беспилотники. Источники Al-Hadath рассказали, что в ответе на атаку участвовали корабли США и Израиля
Вид с МКС на на пролив Баб-эль-Мандаб
Вид с МКС на на пролив Баб-эль-Мандаб (Фото: IMAGO / piemags / Reuters)

Британское торговое судно в Красном море подверглось атаке со стороны Йемена, сообщают телеканалы Al-Arabiya и Al-Hadath. Инцидент произошел в Баб-эль-Мандабском проливе (по берегам его находятся Йемен, Джибути и Эритрея, соединяет Красное море на юге с Аденским заливом).

Al-Arabiya со ссылкой на данные британской компании в области безопасности в море Ambrey сообщает, что судно, шедшее под флагом Багамских островов, попало под ракетный обстрел.

Источники Al-Hadath сообщили, что судно шло под флагом Соединенного Королевства, с британским экипажем. В ответе на атаку хуситов участвовали корабли США и Израиля, рассказали собеседники телеканала.

Ранее 3 декабря Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) заявило о получении сообщений об активности беспилотников из Йемена и возможном взрыве в Баб-эль-Мандабском проливе, передает Reuters.

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Хуситы в ноябре объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия йеменские повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

После этого стало известно о захвате грузового судна Galaxy Leader, как сообщал Al-Hadath, предположительно, его судовладельцем был израильтянин. В израильской армии сообщили, что это не израильское судно и что в состав его команды не входили граждане этой страны.

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Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнял, что захваченное судно — британское. На борту находились 25 человек — граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

На следующий день после захвата владелец судна — зарегистрированная на острове Мэн (им владеет британская корона) компания Galaxy Maritime сообщила, что судно находится в порту Ходейда в Йемене, передает Reuters. Уточняется, что судно перевозило автомобили, а его владельцы имели связи с израильскими бизнес-магнатами.

На 3 декабря судьба Galaxy Leader неизвестна.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Йемен хуситы Красное море Великобритания
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