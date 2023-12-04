Командование ВС США: хуситы совершили четыре атаки на судна в Красном море

В США заявили о четырех атаках на три судна в Красном море

Йеменские хуситы совершили четыре атаки на три коммерческих американских судна в Красном море, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

«Сегодня произошло четыре нападения на три отдельных коммерческих судна, работающих в международных водах на юге Красного моря. <...> Эти атаки представляют собой прямую угрозу международной торговле и морской безопасности», — говорится в заявлении командовании.

В Пентагоне отметили, что у США есть все основания полагать, что все нападения были совершены йеменскими хуситами при поддержке и организации Ирана.

Около 9:15 утра (совпадает с мск) американский эсминец обнаружил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную по Unity Explorer из «той части Йемена, которая находится под контролем хуситов».

Затем, примерно в 12 часов дня, ракетный эсминец США USS Carney сбил беспилотник, запущенный с той же территории. Через полчаса Unity Explorer сообщило, что йеменские хуситы выпустили по ним еще одну ракету, после чего эсминец уничтожил дрон.

В 15:30 на судно Number 9, которое шло под панамским флагом и принадлежало Бермудским островам и Великобритании, попало под ракетный обстрел.

Спустя час, в 16:30, сигнал бедствия в связи с поражением ракетой направило судно под панамским флагом Sophie II. На этом борту находились моряки из восьми стран. Эсминец, оказывая кораблю поддержку, сбил еще один беспилотник.

3 декабря хуситы атаковали британское торговое судно в Красном море. Al-Arabiya со ссылкой на данные британской компании в области безопасности в море Ambrey сообщило, что судно, шедшее под флагом Багамских островов, попало под ракетный обстрел.

Йеменские хуситы в ноябре объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».