 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В США заявили о четырех атаках на три судна в Красном море

Командование ВС США: хуситы совершили четыре атаки на судна в Красном море
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Йеменские хуситы совершили четыре атаки на три коммерческих американских судна в Красном море, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

«Сегодня произошло четыре нападения на три отдельных коммерческих судна, работающих в международных водах на юге Красного моря. <...> Эти атаки представляют собой прямую угрозу международной торговле и морской безопасности», — говорится в заявлении командовании.

В Пентагоне отметили, что у США есть все основания полагать, что все нападения были совершены йеменскими хуситами при поддержке и организации Ирана.

Около 9:15 утра (совпадает с мск) американский эсминец обнаружил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную по Unity Explorer из «той части Йемена, которая находится под контролем хуситов».

Затем, примерно в 12 часов дня, ракетный эсминец США USS Carney сбил беспилотник, запущенный с той же территории. Через полчаса Unity Explorer сообщило, что йеменские хуситы выпустили по ним еще одну ракету, после чего эсминец уничтожил дрон.

В 15:30 на судно Number 9, которое шло под панамским флагом и принадлежало Бермудским островам и Великобритании, попало под ракетный обстрел.

Спустя час, в 16:30, сигнал бедствия в связи с поражением ракетой направило судно под панамским флагом Sophie II. На этом борту находились моряки из восьми стран. Эсминец, оказывая кораблю поддержку, сбил еще один беспилотник.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

Хуситы в Йемене запустили баллистические ракеты по Израилю
Политика
Эйлат, Израиль

3 декабря хуситы атаковали британское торговое судно в Красном море. Al-Arabiya со ссылкой на данные британской компании в области безопасности в море Ambrey сообщило, что судно, шедшее под флагом Багамских островов, попало под ракетный обстрел.

Йеменские хуситы в ноябре объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

Теги
Пентагон США Красное море хуситы Йемен Великобритания
Материалы по теме
Израиль рассказал о захваченном хуситами грузовом судне
Политика
Хуситы решили топить все израильские корабли
Политика
Хуситы в Йемене запустили ракеты по Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В США заявили о четырех атаках на три судна в Красном море Политика, 05:16
Минобороны показало кадры штурма поселка Артемовское Политика, 05:12
SuperJob зафиксировал кадровый голод в 85% компаний России Экономика, 05:00
FT узнала о риске срыва выделения €50 млрд Украине из-за усиления правых Политика, 04:51
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра Общество, 04:49
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Курс биткоина вырос до $40 тыс. впервые с апреля 2022 года Финансы, 04:11
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
МИД назвал расчет в нацвалютах приоритетом России в БРИКС Политика, 03:50
«Ъ» узнал, что обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет Общество, 03:43
В Москве задержали и отменили более 50 рейсов из-за снегопада Общество, 03:22
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Открытое горение на автомобильном заводе в Москве ликвидировали Общество, 03:09
«Барселона» победила «Атлетико» в матче с десятью желтыми карточками Спорт, 03:00
На Украине «мобилизовали» кошек на борьбу с грызунами в окопах Политика, 02:48