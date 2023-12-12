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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Норвежское судно в Красном море загорелось после ракетного удара

На норвежском судне Strinda в Красном море возник пожар после ракетного удара
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Норвежский балкер Strinda подвергся атаке в Красном море, сообщили NTB в компании — владельце судна J. Ludwig Mowinckels Rederi.

По данным судоходной компании, в сторону судна была выпущена крылатая ракета с контролируемой хуситами территории Йемена. Гендиректор компании Бёрге Розенберг заявил, что, несмотря на начавшийся пожар, никто на борту не пострадал, корабль направляется в безопасную гавань.

Управление морских торговых операций Великобритании заявило, что получило сообщение о происшествии в районе Баб-эль-Мандебского пролива примерно в 15 милях (около 24 км) от йеменского порта Моха.

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Хуситы в ноябре объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия йеменские повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

С тех пор хуситы регулярно обстреливают ракетами проходящие в Красном море корабли. 10 декабря многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции перехватил два дрона, запущенных из Йемена, на расстоянии 110 км от берега. 3 декабря хуситы совершили четыре атаки на три коммерческих американских судна в регионе.

Теги
Норвегия Пожар Йемен хуситы крылатые ракеты Красное море
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