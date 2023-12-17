 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре

Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре

В Москве 17 декабря в первой половине дня ожидается мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

«По прогнозам синоптиков, с 09:00 и до 16:00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. <...> Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в этот день составит от -1 до +1 градуса, ожидается гололедица. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из прогностической карты. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать с 18:00 мск 17 декабря до 18:00 18 декабря.

Желтый уровень на прогностической карте предупреждений обозначает, что погода потенциально опасна.

В Москву пришел циклон «Ваня». Видео
Общество

15 декабря в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, а в ближнем Подмосковье — до 33% от климатической нормы декабря. Ученые прогнозировали, что за сутки в столице выпадет рекордное количество осадков — 23 мм, благодаря чему сугробы вырастут на 12–15 см и достигнут полуметра.

Синоптики в разговоре с РБК отмечали, что погодные изменения вызваны пришедшим в Москву южным циклоном «Ваня», который несет в себе большие запасы влаги.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва непогода снег ветер

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за непогоды
Общество
Москвичам порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за снегопада
Общество
Синоптик предупредил о сильном снегопаде в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Ростовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов Политика, 07:30
В МИДе сообщили о создании механизма для уплаты взносов в ООН Политика, 07:16
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в трех областях Политика, 06:53
Кулеба назвал подарком из Берлина решение ЕС о переговорах с Украиной Политика, 06:48
Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре Общество, 06:42
Умер актер из «Клиники», «Офиса» и «Анатомии страсти» Джек Аксельрод Общество, 06:21
Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников Политика, 05:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило об ударе по штурмовой группе «Азова» Политика, 05:49
Проситель убежища проник из России в Финляндию через забор на границе Общество, 05:25
Четвертая компания приостановила перевозки по Красному морю из-за хуситов Бизнес, 05:03
На МКАДе несколько грузовиков столкнулись с легковушками Общество, 04:41
Bloomberg узнал о запрете на технику Apple для госслужащих в Китае Политика, 04:23
Украина закрыла 20-летний спор с Румынией о канале Дунай — Черное море Политика, 04:12
В СБУ заявили об отсутствии средств для борьбы с планирующими бомбами Политика, 03:40