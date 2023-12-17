Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре

В Москве 17 декабря в первой половине дня ожидается мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

«По прогнозам синоптиков, с 09:00 и до 16:00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. <...> Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в этот день составит от -1 до +1 градуса, ожидается гололедица. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из прогностической карты. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать с 18:00 мск 17 декабря до 18:00 18 декабря.

Желтый уровень на прогностической карте предупреждений обозначает, что погода потенциально опасна.

15 декабря в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, а в ближнем Подмосковье — до 33% от климатической нормы декабря. Ученые прогнозировали, что за сутки в столице выпадет рекордное количество осадков — 23 мм, благодаря чему сугробы вырастут на 12–15 см и достигнут полуметра.

Синоптики в разговоре с РБК отмечали, что погодные изменения вызваны пришедшим в Москву южным циклоном «Ваня», который несет в себе большие запасы влаги.