Москвичам порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за снегопада

Дептранс порекомендовал жителям Москвы отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на городской транспорт из-за сильного снегопада, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Уже сейчас особенно сложно на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют. Убедительно просим владельцев большегрузов не перегружать свои фуры и авто, планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 21:00 14 декабря до 9:00 15 декабря в Москве ожидается сильный снегопад. По прогнозам синоптика, выпадет до 17,4 мм осадков, что, вероятно, повторит суточный рекорд осадков 57-летней давности. Сугробы вырастут на 9–14 см — с 31–40 см до 40–45 см на ВДНХ и до 50–55 см на метеостанции МГУ, уточнил он.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что к пятнице в Москве может выпасть от 60 до 70% месячной нормы осадков.