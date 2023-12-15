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Москвичам порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за снегопада

Власти Москвы порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за снегопада

Дептранс порекомендовал жителям Москвы отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на городской транспорт из-за сильного снегопада, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Уже сейчас особенно сложно на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют. Убедительно просим владельцев большегрузов не перегружать свои фуры и авто, планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени», — говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, когда «Ваня» принесет в Москву новые сугробы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 21:00 14 декабря до 9:00 15 декабря в Москве ожидается сильный снегопад. По прогнозам синоптика, выпадет до 17,4 мм осадков, что, вероятно, повторит суточный рекорд осадков 57-летней давности. Сугробы вырастут на 9–14 см — с 31–40 см до 40–45 см на ВДНХ и до 50–55 см на метеостанции МГУ, уточнил он.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что к пятнице в Москве может выпасть от 60 до 70% месячной нормы осадков.

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Теги
Москва Дептранс снегопад Погода погода в Москве

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

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Читать

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