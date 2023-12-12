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Синоптики рассказали, когда «Ваня» принесет в Москву новые сугробы

Синоптик Леус: из-за циклона сугробы в Москве могут вырасти до полуметра
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Циклон, который немецкие метеорологи назвали «Ваня» (Vanja) и центр которого сформируется над Молдавией, придет в Москву к концу рабочей недели. В результате высота сугробов в столице может вырасти до полуметра, рассказали РБК синоптики.

Южный циклон несет в себе большие запасы влаги, поэтому погода в пятницу, 15 декабря, будет облачная, ветреная и снежная, возможна сильная метель, уточнил в беседе с РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, за этот день в Москве может выпасть треть от месячной нормы осадков.

Высота снежного покрова с 30–35 см, которые лежат в столице сейчас, может возрасти до 40–45 см, а местами и до полуметра, отметил Леус. Температура составит минус 4–6 градусов, ветер ожидается сильный и порывистый, добавил синоптик.

Центр циклона, идущего с Балкан, сформируется над Молдавией, дальше он двинется на север, сообщила РБК главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она подтвердила, что непогоду в Москве стоит ожидать 15 декабря. «Снег будет сильный на все сутки, поднимается метель, потому что порывы ветра могут достигать 12–15 м/с», — уточнила синоптик и предупредила о возможных заносах на дорогах.

Снегопады ожидаются всю неделю, к пятнице в столице может выпасть от 60 до 70% месячной нормы осадков. Высота сугробов в Москве станет рекордом этих чисел декабря, отметила Позднякова.

Синоптик заявил о небывалом количестве выпавшего в Москве снега
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

4 декабря в российской столице за сутки выпало около 25–30% месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла «небывалых величин» — 30 см. Синоптик отметил, что это более чем в четыре раза выше положенной нормы в 7 см в начале зимы.

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