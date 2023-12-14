 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Город ,  
0 

Синоптик предупредил о сильном снегопаде в Москве

Синоптик Тишковец: ожидается сильный снегопад в Москве в ночь с 14 на 15 декабря
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве ожидается сильный снегопад примерно с 21:00 14 декабря до 9:00 15 декабря, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Выпадет до 17,4 мм осадков, что, вероятно, повторит суточный рекорд осадков 57-летней давности. Сугробы вырастут на 9–14 см — с 31–40 см до 40–45 см на ВДНХ и до 50–55 см на метеостанции МГУ. Будет побит рекорд сугробов 1919 года, когда было 32 см.

Синоптики рассказали, когда «Ваня» принесет в Москву новые сугробы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Температура воздуха предстоящей ночью опуститься до -9 ℃, днем — до -6 ℃. С заходом солнца (17:58 мск) снегопады ослабеют, а вечером и вовсе прекратятся. В ночь на субботу морозы окрепнут до -7–10 ℃.

На дорогах ожидаются снежные заносы и переметы. Синоптик рекомендует отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться метро.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
«Фобос» погода в Москве снегопад

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Водителям пришлось самостоятельно чистить снег при въезде на финский КПП
Политика
Как жители Воронежа сами чистят снег на улице. Видео
Общество
Последствия сильного снегопада в Европе и России. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:18
Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких сел Политика, 12:15
Путин назвал главную задачу Политика, 12:13
Суд на Украине продлил арест военному за неудачную попытку угона самолета Политика, 12:12
₽250 тыс. в среднем: какие кадры нарасхват в сфере мобильной разработки Pro, 12:07
Началась прямая линия и пресс-конференция Путина Политика, 12:06
Прямая линия Путина. Трансляция Политика, 12:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Швеция увидела опасный сигнал для США по Украине Политика, 12:05
Южная Корея подняла истребители из-за самолетов России и Китая Политика, 12:01
«Binance Казахстан» добавит 30 новых токенов для спотовой торговли Крипто, 12:01
Военная операция на Украине. Карта на 14 декабря Политика, 11:57
Снявшая «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля Life, 11:55
BIM-проектирование: как и зачем оцифровывать строительство Тренды, 11:54
Премьер Швеции обеспокоился реакцией США на раскол в ЕС по поводу Украины Политика, 11:53