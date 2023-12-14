Синоптик предупредил о сильном снегопаде в Москве
В Москве ожидается сильный снегопад примерно с 21:00 14 декабря до 9:00 15 декабря, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Выпадет до 17,4 мм осадков, что, вероятно, повторит суточный рекорд осадков 57-летней давности. Сугробы вырастут на 9–14 см — с 31–40 см до 40–45 см на ВДНХ и до 50–55 см на метеостанции МГУ. Будет побит рекорд сугробов 1919 года, когда было 32 см.
Температура воздуха предстоящей ночью опуститься до -9 ℃, днем — до -6 ℃. С заходом солнца (17:58 мск) снегопады ослабеют, а вечером и вовсе прекратятся. В ночь на субботу морозы окрепнут до -7–10 ℃.
На дорогах ожидаются снежные заносы и переметы. Синоптик рекомендует отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться метро.
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