На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за непогоды

Интервалы движения увеличены между рейсами на МЦД-3 (D3) из-за непогоды, сообщил департамент транспорта Москвы.

«Между некоторыми рейсами увеличен интервал. Принимаем меры для восстановления штатного интервала между поездами», — уточнили в дептрансе.

Линию МЦД-3 запустили 17 августа 2023 года. Маршрут связывает Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, проходя через столицу и Московскую область. Линия насчитывает 38 остановок, на 14 из них можно пересесть на станции Московского метрополитена, МЦК и железнодорожные платформы других направлений.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие три дня в столице ожидаются снегопады. К выходным высота сугробов достигнет рекордной высоты — 40–50 см.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что декабрь 2023 года «войдет в историю по количеству опасных явлений, связанных с холодной погодой и снегопадами». Он добавил, что обычно в зимний период их гораздо меньше, чем летом.

4 декабря в российской столице за сутки выпало около 25–30% месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла «небывалых величин» — 30 см. Синоптик отметил, что это более чем в четыре раза выше положенной нормы в 7 см в начале зимы.