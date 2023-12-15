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В Москву пришел циклон «Ваня». Видео

В Москву пришел циклон «Ваня»

В Москву пришел циклон «Ваня». Видео
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В Москву пришел циклон «Ваня», он спровоцировал сильный снегопад. За ночь в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. По прогнозу синоптиков, в течение суток высота сугробов достигнет полуметра.

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Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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