 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямая линия Путина ,  
0 

Фонд сообщил о выдаче удостоверений ветеранам ЧВК после жалобы Путину

«Защитники отечества»: для 250 бойцов ЧВК «Вагнер» готовы удостоверения ветерана
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Фонд «Защитники Отечества» подготовил удостоверения ветерана боевых действий примерно для 250 бойцов ЧВК «Вагнер», сейчас документы ожидают подписи главы организации Анны Цивилевой. Об этом сообщил ТАСС член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.

«Я знаю, что около 250 удостоверений сейчас на подписи у Анны Евгеньевны [Цивилевой]. И мы уже в Москве проводили выдачу удостоверений, и ближайшая перспектива — это Анапа, Краснодар и, может быть, Курган», — сказал Романов.

Государственный фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества» был создан президентским указом в апреле 2023 года. Он оказывает содействие военнослужащим при получении социальных льгот, лекарств, медицинской помощи, предоставляет им юридическую поддержку, помощь с социальной адаптацией и поиском работы

Ранее президент России Владимир Путин в рамках совмещенной пресс-конференции и прямой линии назвал ситуацию с неопределенностью статуса бойцов частных вoенных компаний «пробeлом, допущенным Минобороны». Так он ответил на вопрос, заданный бывшим бойцом ЧВК «Редут», который пожаловался на то, что не может получить удостоверение ветерана.

Путин назвал ситуацию с выплатами ЧВК «пробелом, допущенным Минобороны»
Политика

Глава государства отметил, что «формально, юридически» частных военных компаний в России не существует, так как они не предусмотрены законом. Государство, по словам Путина, не заключало контрактов с ЧВК, и «в тех или иных отношениях» с ним находились командиры этих организаций. «К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав», — сказал он.

Путин отметил необходимость «восстановить права» тех, кто участвовал в спецоперации в составе ЧВК. По словам президента, они также должны получать льготы, положенные ветеранам боевых действий. «Если нужно, а может быть, без этого не обойтись, внести изменения в закон. И это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, я обещаю вам, мы будем к этому стремиться», — заявил Путин.

Читайте на РБК Pro
Перестаньте лечить насморк. Когда лучше не принимать лекарства при ОРВИ
В Белоруссии появились криптоброкеры: как они работают и что могут делать
Какие штрафы грозят работодателю, если не отчитаться по воинскому учету
Расставаться с партнером или нет: 19 признаков здоровых отношений

Участникам военной операции на Украине сейчас полагается статус ветерана боевых действий. К участникам операции также приравниваются пограничники на прилегающих к зоне военной операции территориях и гражданский персонал.

Кроме того, статус ветерана боевых действий получают члены добровольческих формирований, однако созданных только по решению органов государственной власти. В Кремле ранее заявляли, что вопрос расширения мер поддержки бойцов ЧВК нужно проработать со всеми ведомствами.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
ЧВК Вагнер ветеран боевых действий Военная операция на Украине Владимир Путин ЧВК
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Путин назвал ситуацию с выплатами ЧВК «пробелом, допущенным Минобороны»
Политика
Путин рассказал о знакомых среди погибших бойцов ЧВК
Политика
Картаполов заявил об окончательном расформировании ЧВК «Вагнер»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 16:25
Финляндия раскрыла сроки закрытия границы с Россией Политика, 19:56
В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией Технологии и медиа, 19:51
Госдума приняла закон против фиктивных банкротств управляющих компаний Недвижимость, 19:49
Конгресс США принял оборонный бюджет на 2024 год с $800 млн для Украины Политика, 19:36
Минсельхоз назвал три меры для стабилизации цен на яйца Экономика, 19:35
Семейная ипотека — 2024: условия, документы, нюансы Недвижимость, 19:30
Посла России вызвали в МИД Румынии после падения обломков дрона Политика, 19:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС Политика, 19:21
Maer показал на своих экранах прямую линию с Путиным Пресс-релиз, 19:06
Сколько длились пресс-конференции и прямые линии Путина. Инфографика Политика, 19:04
На всей Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 19:03
Экс-тренер московского «Динамо» возглавил клуб в США Спорт, 18:59
Зеленский приехал с необъявленным визитом в Германию Политика, 18:58
Акционеры TCS Group рассмотрят вопрос о перерегистрации с Кипра в Россию Бизнес, 18:51