Фонд сообщил о выдаче удостоверений ветеранам ЧВК после жалобы Путину

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Фонд «Защитники Отечества» подготовил удостоверения ветерана боевых действий примерно для 250 бойцов ЧВК «Вагнер», сейчас документы ожидают подписи главы организации Анны Цивилевой. Об этом сообщил ТАСС член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.

«Я знаю, что около 250 удостоверений сейчас на подписи у Анны Евгеньевны [Цивилевой]. И мы уже в Москве проводили выдачу удостоверений, и ближайшая перспектива — это Анапа, Краснодар и, может быть, Курган», — сказал Романов.

Государственный фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества» был создан президентским указом в апреле 2023 года. Он оказывает содействие военнослужащим при получении социальных льгот, лекарств, медицинской помощи, предоставляет им юридическую поддержку, помощь с социальной адаптацией и поиском работы

Ранее президент России Владимир Путин в рамках совмещенной пресс-конференции и прямой линии назвал ситуацию с неопределенностью статуса бойцов частных вoенных компаний «пробeлом, допущенным Минобороны». Так он ответил на вопрос, заданный бывшим бойцом ЧВК «Редут», который пожаловался на то, что не может получить удостоверение ветерана.

Глава государства отметил, что «формально, юридически» частных военных компаний в России не существует, так как они не предусмотрены законом. Государство, по словам Путина, не заключало контрактов с ЧВК, и «в тех или иных отношениях» с ним находились командиры этих организаций. «К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав», — сказал он.

Путин отметил необходимость «восстановить права» тех, кто участвовал в спецоперации в составе ЧВК. По словам президента, они также должны получать льготы, положенные ветеранам боевых действий. «Если нужно, а может быть, без этого не обойтись, внести изменения в закон. И это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, я обещаю вам, мы будем к этому стремиться», — заявил Путин.

Участникам военной операции на Украине сейчас полагается статус ветерана боевых действий. К участникам операции также приравниваются пограничники на прилегающих к зоне военной операции территориях и гражданский персонал.

Кроме того, статус ветерана боевых действий получают члены добровольческих формирований, однако созданных только по решению органов государственной власти. В Кремле ранее заявляли, что вопрос расширения мер поддержки бойцов ЧВК нужно проработать со всеми ведомствами.