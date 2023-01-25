Кремль заявил о необходимости проработать идею о соцподдержке бойцов ЧВК

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Инициатива о расширении мер поддержки бойцов частных военных компаний нуждается в дополнительной проработке со всеми ведомствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это новая инициатива. Безусловно, ее предстоит еще проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в очень серьезной многосторонней проработке», — сказал он.

В ноябре Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них распространяются все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, также им будет гарантирован размер равного денежного довольствия. Кроме того, участникам добровольческих формирований в соответствии с поправками в законодательство гарантирована возможность получения статуса ветерана боевых действий.

Однако в пояснительной записке к проекту поправок было указано, что добровольцами будут считаться граждане, поступившие в добровольческие формирования, созданные по решению органов государственной власти, что исключало из области действия поправок бойцов ЧВК. «Юридического понятия частной военной компании в российском законодательстве нет», — объяснял это глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.