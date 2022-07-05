Дума одобрила статус ветерана для гражданских участников спецоперации

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 15:55
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:46
Замглавы администрации Запорожья назначили экс-депутата Думы от Крыма Политика, 17:44
Зеленский заявил о «мелких провокациях» со стороны Приднестровья Политика, 17:41
Проливные дожди затопили целые районы в Мумбаи. Фотогалерея Общество, 17:37 
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 17:23
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз Политика, 17:20
Проректора таможенной академии заподозрили в торговле наркотиками Общество, 17:15
«Галс-Девелопмент» представила два проекта в сегменте премиального жилья Пресс-релиз, 17:12
В Ленинградской области нашли тело учредителя подрядчика «Газпрома» Общество, 17:12
В Финляндии исключили запуск поездов «Аллегро» в Россию Бизнес, 17:11
Курский губернатор сообщил о повреждениях в попавших под обстрел селах Политика, 17:08
В КНР назвали шуткой века слова Столтенберга об оборонительных целях НАТО Политика, 17:06
Дума одобрила статус ветерана для гражданских участников спецоперации Политика, 17:02
Цена нефти Brent обвалилась на 6% и впервые с мая упала ниже $107 Инвестиции, 17:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Дума одобрила статус ветерана для гражданских участников спецоперации

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Госдума приняла в окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые принимают участие в военной операции России на Украине, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, участвующих в военной операции. После принятия поправок они смогут получить налоговые льготы и другие меры социальной поддержки. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пока такой статус могут присвоить гражданским лицам только при получении ранения либо преставлении к госнаграде.

Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов
Политика
Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Инициативу внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» в середине июня. При рассмотрении законопроекта в первом чтении Володин предлагал включить в документ также военных корреспондентов.

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон, по которому статус ветеранов боевых действий получили те, кто выполняет задачи военной операции на Украине. До этого этот статус в России получали только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

Теги
Госдума ветеран Гражданские Военная операция на Украине
Материалы по теме
Дума поддержала статус ветеранов для привлеченных к спецоперации врачей
Политика
Привлеченных к спецоперации врачей предложили наделить статусом ветеранов
Политика
Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter