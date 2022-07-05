Дума одобрила статус ветерана для гражданских участников спецоперации

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Госдума приняла в окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые принимают участие в военной операции России на Украине, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, участвующих в военной операции. После принятия поправок они смогут получить налоговые льготы и другие меры социальной поддержки. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пока такой статус могут присвоить гражданским лицам только при получении ранения либо преставлении к госнаграде.

Инициативу внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» в середине июня. При рассмотрении законопроекта в первом чтении Володин предлагал включить в документ также военных корреспондентов.

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон, по которому статус ветеранов боевых действий получили те, кто выполняет задачи военной операции на Украине. До этого этот статус в России получали только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.