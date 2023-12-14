Путин назвал ситуацию с выплатами ЧВК «пробелом, допущенным Минобороны»
Главная проблема с отсутствием льгот для бойцов частных военных компаний в России состоит в том, что «формально юридически» в стране ЧВК не существуют, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию ведет РБК.
«Вы знаете, в чем проблема? Проблема есть. Я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны. В чем заключаются проблемы? В том, что формально, юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что контракты с ЧВК не заключались государством. «С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных копаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав», — сказал он.
По мнению президента, необходимо «восстановить права» участников военной операции в рамках ЧВК, они должны также получать льготы, положенные ветеранам боевых действий. «Если нужно, а может быть, без этого не обойтись, внести изменения в закон. И это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, я обещаю вам, мы будем к этому стремиться», — добавил он.
Участникам военной операции на Украине сейчас полагается статус ветерана боевых действий. К ним приравниваются также пограничники на прилегающих к зоне военной операции территориях и гражданский персонал.
Кроме того, статус ветерана боевых действий получают члены добровольческих формирований, однако только созданных по решению органов государственной власти. В Кремле говорили, что вопрос расширения мер поддержки бойцов ЧВК нужно проработать со всеми ведомствами.
Ветераны могут рассчитывать на определенные льготы со стороны государства:
- им положена ежемесячная денежная выплата в размере около 3,5 тыс. руб.;
- компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%;
- право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж;
- право не платить земельный налог с шести соток;
- могут рассчитывать на оказание медпомощи вне очереди в рамках программы госгарантий;
- ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время, также у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
- получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя;
- пенсия по выслуге лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.