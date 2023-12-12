МИД заявил об отказе Дании помогать в расследовании по «Северным потокам»

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Дания отказала на запрос России о правовой помощи в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток», заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы получили от Дании в декабре отказ Генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1 и 2», — сказала она. Датские власти сослались на то, что исполнение запроса Москвы может поставить под угрозу безопасность страны, уточнила Захарова.

По словам представителя МИДа, решение Дании подтвердило ее курс на «сокрытие правды об истинах, заказчиках и исполнителях» подрыва. Захарова подчеркнула, что Россия продолжит добиваться «эффективного, прозрачного и деполитизированного» расследования.

В сентябре посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Дания отвергает большинство запросов по делу о подрыве «Северных потоков». «Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу», — отметил тогда посол.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября прошлого года. Компания-оператор Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Расследованием занимаются правоохранительные органы двух этих стран и Германии, Россию к нему не допустили.