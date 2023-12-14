Путин рассказал, сколько мог съесть яиц на завтрак
Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак до десяти яиц. Об этом он сообщил на прямой линии, РБК ведет трансляцию.
«Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — сказал он на совмещенной пресс-конференции и прямой линии.
Рост цен на яйца Путин объяснил повышением спроса в условиях, когда объем производства вырасти не успел. «Второе — вовремя не открыли импорт [яиц] в должном объеме», — сказал президент, объяснив ситуацию на рынке сбоем в работе правительства.
По словам Путина, этот вопрос нужно было решить вовремя, сейчас решение уже принято.
По данным Росстата на 8 декабря, в среднем по России цены на куриные яйца за последний месяц выросли на 15%, а в сравнении с декабрем прошлого года — на 36,5%. В 18 регионах их стоимость увеличилась на 1–10%, в 46 — на 10,1–20%, а еще в 21 — на 20,1–28,6%. 13 декабря ведомство сообщило, что рост цен на яйца ускорился: так, в период с 5 по 11 декабря они подорожали на 4,55%. С начала года и по 11 декабря рост по стране составил 46,2%.
Проверки производителей яиц и розничных продавцов на фоне повышения цен анонсировали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура. Первая предложила торговым сетям рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц. В связи с ростом цен правительство поддержало обнуление ввозных пошлин на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать на продукцию, ввозимую из дружественных стран.
Минсельхоз 13 декабря уточнил, что до конца недели ожидаются поставки в Россию яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В ведомстве ожидают, что цены на продукцию стабилизируются в течение месяца. Это решение Минсельхоз назвал оперативной мерой, призванной насытить внутренний рынок товаром.
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