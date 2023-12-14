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Общество ,  
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Путин рассказал, сколько мог съесть яиц на завтрак

Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак до десяти яиц
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ZUMA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак до десяти яиц. Об этом он сообщил на прямой линии, РБК ведет трансляцию.

«Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — сказал он на совмещенной пресс-конференции и прямой линии.

Рост цен на яйца Путин объяснил повышением спроса в условиях, когда объем производства вырасти не успел. «Второе — вовремя не открыли импорт [яиц] в должном объеме», — сказал президент, объяснив ситуацию на рынке сбоем в работе правительства.

Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства
Экономика
Фото:Joern Pollex / Getty Images

По словам Путина, этот вопрос нужно было решить вовремя, сейчас решение уже принято.

По данным Росстата на 8 декабря, в среднем по России цены на куриные яйца за последний месяц выросли на 15%, а в сравнении с декабрем прошлого года — на 36,5%. В 18 регионах их стоимость увеличилась на 1–10%, в 46 — на 10,1–20%, а еще в 21 — на 20,1–28,6%. 13 декабря ведомство сообщило, что рост цен на яйца ускорился: так, в период с 5 по 11 декабря они подорожали на 4,55%. С начала года и по 11 декабря рост по стране составил 46,2%.

Проверки производителей яиц и розничных продавцов на фоне повышения цен анонсировали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура. Первая предложила торговым сетям рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%.

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц. В связи с ростом цен правительство поддержало обнуление ввозных пошлин на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать на продукцию, ввозимую из дружественных стран.

Минсельхоз 13 декабря уточнил, что до конца недели ожидаются поставки в Россию яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В ведомстве ожидают, что цены на продукцию стабилизируются в течение месяца. Это решение Минсельхоз назвал оперативной мерой, призванной насытить внутренний рынок товаром.

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Владимир Путин яйца

Пространство выбора

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Выгодные ставки

по ипотеке

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