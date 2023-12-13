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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможности победы без помощи США

Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможности победы Украины без помощи США
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом не стал отвечать на вопрос о возможности победы в конфликте с Россией без помощи США. Об этом сообщила в социальной сети X репортер агентства Bloomberg Джениффер Джейкобс.

«На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить [в конфликте] против России без дополнительной помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами», — написала она.

Зеленский 11 декабря прибыл в США, визит в Вашингтон стал для него третьим с начала спецоперации. 12 декабря он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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