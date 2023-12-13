Зеленский заявил о позитивном сигнале по помощи Украине от конгресса США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует поддержку Украины и от Белого дома, и от конгресса США, несмотря на то, что сенаторы пока не смогли договориться по выделению дополнительных средств на помощь Киеву.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом Зеленский сообщил, что состоявшаяся до этого встреча с сенаторами США была продуктивной. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

«Я чувствую поддержку и от администрации президента Байдена, и от сенаторов. <...> Я получил их сигналы, они были более чем положительными. Но мы знаем, что есть слова, а есть результат. Потому мы будем надеяться на результат», — сказал Зеленский.

Байден в свою очередь заявил, что США будут «продолжать поставлять Украине критически важное оружие и технику до тех пор», пока это возможно. Он также рассказал, что предложил сенаторам компромисс по финансированию как помощи Киеву, так и безопасности границ США. На последнем настаивает республиканская партия, контролирующая палату представителей, из-за их позиции конгресс не может договориться о выделении дополнительных средств на поддержку Украины.

Россия осуждает военную поддержку Украины со стороны других стран. Москва заявляла, что это не помешает ей достичь целей военной операции, но лишь приумножит страдания украинского народа.



«То же самое — танки иностранного производства, боевые машины пехоты. Только с 4 июня уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, одна треть как минимум — западного производства, в том числе «Леопарды». <...> А горят они так же, как и все остальные. Даже лучше, чем остальные — советского производства Т-72», — заявил президент Владимир Путин в июле.

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