 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о позитивном сигнале по помощи Украине от конгресса США

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует поддержку Украины и от Белого дома, и от конгресса США, несмотря на то, что сенаторы пока не смогли договориться по выделению дополнительных средств на помощь Киеву.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом Зеленский сообщил, что состоявшаяся до этого встреча с сенаторами США была продуктивной. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

«Я чувствую поддержку и от администрации президента Байдена, и от сенаторов. <...> Я получил их сигналы, они были более чем положительными. Но мы знаем, что есть слова, а есть результат. Потому мы будем надеяться на результат», — сказал Зеленский.

Байден в свою очередь заявил, что США будут «продолжать поставлять Украине критически важное оружие и технику до тех пор», пока это возможно. Он также рассказал, что предложил сенаторам компромисс по финансированию как помощи Киеву, так и безопасности границ США. На последнем настаивает республиканская партия, контролирующая палату представителей, из-за их позиции конгресс не может договориться о выделении дополнительных средств на поддержку Украины.

Россия осуждает военную поддержку Украины со стороны других стран. Москва заявляла, что это не помешает ей достичь целей военной операции, но лишь приумножит страдания украинского народа.

«То же самое — танки иностранного производства, боевые машины пехоты. Только с 4 июня уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, одна треть как минимум — западного производства, в том числе «Леопарды». <...> А горят они так же, как и все остальные. Даже лучше, чем остальные — советского производства Т-72», — заявил президент Владимир Путин в июле.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Джо Байден помощь поставки оружия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
Комитет конгресса США одобрил расследование по импичменту Байдена Политика, 02:33
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Байден заявил о приближении США к потере способности помогать Киеву Политика, 02:22
Зеленский заявил о позитивном сигнале по помощи Украине от конгресса США Политика, 02:11
Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможности победы без помощи США Политика, 02:07
Польша выдворила россиянина из-за подозрений в шпионаже Политика, 01:34
В Ростовской области 180 тыс. человек остались без света из-за непогоды Общество, 01:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Думе уточнили срок новых выплат семьям погибших участников спецоперации Политика, 01:12
«Манчестер Юнайтед» вылетел из ЛЧ с худшим результатом в истории Спорт, 00:57
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
ГА ООН приняла резолюцию по Палестине без поправки США об осуждении ХАМАС Политика, 00:40
Лидер республиканцев исключил одобрение помощи Украине до Рождества Политика, 00:34
Президент Гарварда сохранит пост после обвинений в антисемитизме Общество, 00:30
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15