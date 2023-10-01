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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон заявил, что исчерпал «все доступные средства» для помощи Украине

Пентагон заявил, что исчерпал «почти все доступные средства» для помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
После одобрения Палатой представителей США проекта бюджета, в который не включена помощь Украине, страна рискует остаться без военной помощи, предупредили в Пентагоне. Там отметили, что почти все средства для Киева уже исчерпаны
Фото: Pol Namer Evt / Reuters
Фото: Pol Namer Evt / Reuters

Министерство обороны США «исчерпало почти все доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности» и рассчитывает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти внесет отдельный законопроект о предоставлении такой помощи. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя принятие временного бюджета США без помощи Украине, передает CNN.

«Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект», — сказал представитель Пентагона.

Ранее 30 сентября Палата представителей США (под контролем республиканцев)  одобрила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Киеву. Документ будет утвержден, если его одобрит Сенат.

Демократическая партия в Сенате хочет принять временный бюджет, в который включена военная помощь Украине на $6,15 млрд, республиканцы обещали заблокировать инициативу. Если сторонам не удастся согласовать бюджет до полуночи 1 октября (7:00 по московскому времени), то произойдет шатдаун — частичная остановка работы правительства.

Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военную помощь от союзников на сумму около $100 млрд.

В середине августа президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительных $24 млрд на помощь Украине в 2024 году. Однако республиканцы выступили против. Маккарти тогда отмечал, что не собирается гарантировать украинскому президенту Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования, а также будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

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В итоге демократы предложили принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил Байден), который позволил бы правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября. Однако Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали. После этого, 30 сентября, Маккарти представил краткосрочный проект бюджета (на 45 дней), в который не входит помощь Украине. Сегодня он и был одобрен нижней палатой.

Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Пентагон военная помощь Военная операция на Украине бюджет США
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