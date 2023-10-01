Пентагон заявил, что исчерпал «все доступные средства» для помощи Украине

После одобрения Палатой представителей США проекта бюджета, в который не включена помощь Украине, страна рискует остаться без военной помощи, предупредили в Пентагоне. Там отметили, что почти все средства для Киева уже исчерпаны

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Министерство обороны США «исчерпало почти все доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности» и рассчитывает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти внесет отдельный законопроект о предоставлении такой помощи. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя принятие временного бюджета США без помощи Украине, передает CNN.

«Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект», — сказал представитель Пентагона.

Ранее 30 сентября Палата представителей США (под контролем республиканцев) одобрила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Киеву. Документ будет утвержден, если его одобрит Сенат.

Демократическая партия в Сенате хочет принять временный бюджет, в который включена военная помощь Украине на $6,15 млрд, республиканцы обещали заблокировать инициативу. Если сторонам не удастся согласовать бюджет до полуночи 1 октября (7:00 по московскому времени), то произойдет шатдаун — частичная остановка работы правительства. Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военную помощь от союзников на сумму около $100 млрд.

В середине августа президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительных $24 млрд на помощь Украине в 2024 году. Однако республиканцы выступили против. Маккарти тогда отмечал, что не собирается гарантировать украинскому президенту Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования, а также будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

В итоге демократы предложили принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил Байден), который позволил бы правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября. Однако Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали. После этого, 30 сентября, Маккарти представил краткосрочный проект бюджета (на 45 дней), в который не входит помощь Украине. Сегодня он и был одобрен нижней палатой.

Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.