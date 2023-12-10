В Швеции вручили Нобелевские премии

Церемония вручения Нобелевской премии в Концертном зале в Стокгольме, Швеция (Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters) Каталин Карико и король Швеции Карл XVI Густав (Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters) Дрю Вайсман и король Швеции Карл XVI Густав (Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters) Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье (Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters) Мунги Бавенди и король Швеции Карл XVI Густав (Фото: Jonas Ekstra / TT News Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press) Луис Брюс (Фото: Jonas Ekstra / TT News Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press) Алексей Екимов и король Швеции Карл XVI Густав (Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters) Клаудия Голдин (Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters) Юн Фоссе (Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters) Киана и Али Рахмани (Фото: Fredrik Varfjell / NTB / Reuters)

Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. Мероприятия прошли в день памяти Альфреда Нобеля, который умер 10 декабря 1896 года.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать эффективные вакцины против COVID-19.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье, эксперименты которых «дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул».

Нобелевскую премию по химии разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек, которые сегодня используются в том числе в ЖК-мониторах.

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2023 год стала американка, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, которая «раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда». В своей работе она показывает, что женщины тратят больше времени и сил на уход за детьми, что затрудняет им карьерный рост и, соответственно, увеличение доходов.

Нобелевской премии по литературе удостоился норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе, работы которого, переведенные более чем на 40 языков, «выражают невыразимое».

Еще одна церемония прошла в мэрии Осло, там вручили Нобелевскую премию мира детям заключенной в иранской тюрьме правозащитнице Наргес Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин», а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». Они прочитали речь своей матери, на подиуме между 17-летними подростками стоял пустой стул в знак отсутствия Мохаммади.