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Нобелевская премия ,  
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Нобелевскую премию по медицине дали за создание вакцин от COVID-19

Нобелевскую премию по медицине дали за создание вакцин от COVID-19
Сюжет
Нобелевская премия
Технология, которую разработали награжденные исследователи, легла в основу вакцин от Pfizer и Moderna
Каталин Карико и Дрю Вайсман
Каталин Карико и Дрю Вайсман (Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters)

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году стали венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

«Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года», — говорится в сообщении Нобелевского комитета. В числе вакцин, основанных на этой технологии, были вакцины от компаний Pfizer и Moderna.

Сумма премии составит 11 млн шведских крон, то есть около $1 млн.

Лауреаты Нобелевской премии 2023 года по физике станут известны 3 октября. Затем, 4 октября, в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии, 5 октября — по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии по экономике. А в пятницу, 6 октября, в Осло назовут очередного обладателя Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждается с 1901 года. До 2023 года награды удостоились 225 человек, в том числе 12 женщин. 40 раз премия вручалась одному ученому, 34 раза ее делили между двумя лауреатами и 39 раз — между тремя (больше трех ученых одновременно одну Нобелевку, по действующим правилам, получить не могут).

Самому молодому лауреату Нобелевской премии по медицине, канадскому борцу с диабетом Фредерику Бантингу, на момент награждения в 1923 году было 32 года. Самый возрастным лауреатом стал в 1966 году 87-летний Пейтон Роус, награжденный «за открытие онкогенных вирусов».

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В 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили шведскому биологу Сванте Паабо за работы, связанные с изучением «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека», и создание палеогеномики. Труды Паабо и его сотрудников помогают ответить на вопрос, что именно делает современных людей уникальными и отличает от «родственников», живших на Земле много тысяч лет назад. В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновений».

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Нобелевская премия нобелевские лауреаты
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