Нобелевскую премию мира забрали дети заключенной иранской активистки

Киана и Али Рахмани на церемонии вручения Нобелевской премии мира 2023 года (Фото: Fredrik Varfjell / NTB / Reuters)

Нобелевскую премию мира, которую присудили находящейся в тюрьме иранской активистке Наргиз Мохаммади, получили ее дети, сообщает Би-би-си.

Близнецы-подростки Киана и Али Рахмани зачитали речь своей матери — «послание из-за высоких холодных стен тюрьмы» — на церемонии в мэрии Осло. На подиуме между 17-летними подростками стоял пустой стул в знак отсутствия Мохаммади.

«Сопротивление живо, и борьба не ослабевает. Сопротивление и ненасилие — наши лучшие стратегии. Это тот же трудный путь, по которому до сих пор идут иранцы благодаря своему историческому сознанию и коллективной воле», — написала она в речи.

Активистка похвалила иранцев, которые превратили улицы в места широкого гражданского сопротивления. Издание отметило, что речь идет о протестах под лозунгом «Женщина — Жизнь — Свобода», охвативших Иран после гибели 22-летней Мохсы Амини во время задержания полицией из-за неправильно надетого хиджаба.

17-летние близнецы получили и финансовую часть премии — чек на 11 млн шведских крон (около $1 млн).

В октябре правозащитница получила Нобелевскую премию мира за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». В Нобелевском комитете отметили, что власти Ирана арестовывали активистку 13 раз, пять раз осуждали и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.

Сейчас Мохаммади отбывает срок по делу о пропаганде против властей, клевете и мятеже в тюрьме. Женщину приговорили в 2021 году, после чего суд вынес ей еще несколько приговоров и тюремный срок достиг десяти лет и девяти месяцев.