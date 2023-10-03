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Нобелевская премия ,  
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Нобелевскую премию по физике дали за изучение движения электронов

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Агостини, Крауз и Л’Юилье
Сюжет
Нобелевская премия
Награды удостоились трое ученых, эксперименты которых «дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул»
Фото: TT News Agency / Anders Wiklund / Reuters
Фото: TT News Agency / Anders Wiklund / Reuters

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2023 году стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье за «экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе». Аттосекунда — это одна квинтиллионная доля (10−18) секунды.

Три нобелевских лауреата получили признание за эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты «для исследования мира электронов внутри атомов и молекул». Ученые показали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в ходе которых электроны перемещаются и изменяют энергию, отмечается на сайте премии.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили трое ученых — француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Этой награды они были удостоены «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».

В Нобелевском комитете отметили, что эксперименты Аспе, Клаузера и Цайлингера, в ходе которых было показано, что в запутанном состоянии частицы ведут себя как единое целое, даже когда разделены, «расчистили путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием. Опрошенные РБК эксперты заявили, что труды лауреатов изменили отношение научного сообщества к квантовой теории, которая казалась спорной в прошлом столетии.

За время существования Нобелевской премии за достижения в области физики ее дали 116 раз 221 человеку в период с 1901 по 2022 год. При этом физик Джон Бардин был удостоен премии дважды — в 1956-м (за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта) и 1972 году (за теорию сверхпроводимости, обычно называемую БКШ-теорией).

Накануне, 2 октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине. Награды удостоились венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Технология, которую разработали исследователи, легла в основу вакцин от Pfizer и Moderna.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Нобелевская премия физика наука
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