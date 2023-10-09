Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему женщинам недоплачивают

Клаудия Голдин (Фото: Wikimedia Commons )

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2023 год стала американка, профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. В сообщении Нобелевского комитета говорится, что Голдин «раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда» и была удостоена награды за то, что первой представила всеобъемлющий отчет о том, как менялись на протяжении веков различия в оплате труда мужчин и женщин и уровень их занятости и причинах того, что мужчины в среднем по-прежнему зарабатывают больше, а женщины недопредставлены на мировом рынке труда.

«Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем», — объяснил выбор председатель комитета по премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

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