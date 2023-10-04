Квантовые точки принесли ученому из России Нобелевскую премию

Андрей Екимов первым синтезировал квантовые точки, а Луис Брюс и Мунга Бавенди получили первый раствор с ними и разработали удобный метод их синтеза. Сегодня они используются в том числе в ЖК-мониторах

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Нобелевскую премию по химии в 2023 году разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Все трое работают в США.

Екимов в 1967 году окончил Ленинградский государственный университет, в 1989 году защитил диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук. С 1999 года работает в США в компании Nanocrystals Technology.

До Екимова единственным ученым из СССР или России, получившим нобелевку по химии, был Николай Семенов, удостоившийся награды в 1956 году «за исследования в области механизма химических реакций».

Квантовые точки — крошечные наночастицы, полупроводники, электрические характеристики которых зависят от его размера и формы. Эти точки «распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани, среди прочего», пояснили в Нобелевском комитете.

Екимов в 1980-х доказал, что размер наночастиц хлорида меди влияет на их цвет. Луис Брюс тоже занимался их изучением, а Мунги Бавенди «совершил революцию в производстве квантовых точек». «N+1» пишет, что Екимов первым синтезировал эти точки, Брюс получил первый раствор с ними, а Бавенди разработал удобный способ синтеза раствора этих точек.

Имена лауреатов премии 2023 года утекли в прессу незадолго до официального объявления. Шведская королевская академия наук утром по ошибке разослала письмо об ученых, передавала SVT.

Накануне была вручена Нобелевская премия по физике. Ее получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье за «экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе».

5 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе.