Премьер Эстонии рассказала о проблеме с единством Евросоюза

Кая Каллас (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Сохранять единство Евросоюза становится все сложнее, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью немецкому телеканалу ZDF в преддверии саммита, где будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС.

«Наше европейское единство было поставлено под сомнение с самого начала войны, но в прошлом нам всегда удавалось сохранить наше единство. Однако ясно, что с течением времени это будет становиться все труднее», — сказала она. По ее словам, в ЕС так и не удалось переубедить премьер-министра Виктора Орбана, настроенного против вступления Украины в объединение.

Для вступления страны-кандидата в ЕС ей после выполнения критериев членства нужно получить единогласное одобрение глав государств и правительств на саммите.

Ранее Politico сообщила, что из-за позиции венгерского премьера в ЕС назревает политический кризис. По данным издания, Брюссель рассматривает «ядерный вариант», при котором Венгрию могут лишить права голоса в ЕС.

В начале декабря Орбан заявил, что в Евросоюзе нет единства по вступлению Украины, так что этот вопрос лучше вообще не выносить на повестку декабрьского саммита ЕС. Он подчеркнул, что Венгрия не будет налагать на вопрос вето, если этот вопрос все же поднимут. 8 декабря премьер заявил, что Украину невозможно принять из-за высокого уровня коррупции внутри страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года страна получила статус кандидата. Брюссель не раз исключал упрощенное вступление Украины в союз. Председатель Европейского совета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС только к 2030 году.

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва никогда не была против вступления Киева в ЕС, претензии есть лишь к «военному освоению», поскольку это создает угрозы безопасности России, но что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор».