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Общество ,  
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Georgian Airways запустила рейсы между Тбилиси и Петербургом

Авиакомпания Georgian Airways запустила рейсы между Тбилиси и Петербургом
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Авиакомпания Georgian Airways начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси, сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково), передает ТАСС.

Рейсы из российского аэропорта в столицу Грузии будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям, на самолетах Boeing 737. «Мы видим спрос и к летнему сезону надеемся сделать рейс ежедневным», — приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора Georgian Airways Роберта Оганесяна.

Первый с 2019 года рейс Georgian Airways из Тбилиси уже прибыл в Петербург, он приземлился в Пулково в 3:25 мск, следует из онлайн-табло аэропорта.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В начале мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил возобновить прямое авиасообщение между странами, которое было прекращено в августе 2019 года. Грузинские власти выдали разрешение на полеты авиакомпаниям «Азимут» и Red Wings, Россия — компании Georgian Airways. Полеты начались 19 мая. В июле Georgian Airways запустила рейсы из Москвы в Ниццу с транзитом через Тбилиси.

После возобновления рейсов между Россией и Грузией президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Georgian Airways и ее руководства, а президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать авиакомпанию. Основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили назвал свое включение в украинский санкционный список абсурдным и несправедливым, а также пообещал, что Зурабишвили не будут пускать в самолеты Georgian Airways.

Теги
Georgian Airways Тбилиси Санкт-Петербург Пулково

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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