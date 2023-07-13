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Совладелец Внуково рассказал о создании нового хаба для россиян в Тбилиси

Глава Внуково Ванцев: в Тбилиси создается четвертый транзитный хаб для россиян
В Тбилиси создается новый транзитный хаб для россиян, через который можно будет летать в Европу, заявил РБК совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев. «Азимут» и Georgian Airways с мая 2023-го летают в Грузию
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Тбилиси, куда возобновились полеты из Москвы в мае 2023 года, создается четвертый транзитный хаб для россиян, чтобы они могли летать в Европу. Об этом заявил в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев.

«Наши партнеры из Georgian Airways делают для российских пассажиров хорошие предложения с точки зрения транзита, открывают рейсы в Европу — на Париж, Ниццу и Рим, куда сейчас напрямую полет закрыт. В итоге россияне получат в Тбилиси четвертый хороший транзитный узел — после Стамбула, Еревана и Баку», — говорит Ванцев. «Азимут» и Georgian Airways пока единственные авиакомпании, которые летают из Москвы (Внуково) в Тбилиси. «Мы вместе с Georgian Airways пытаемся его (хаб. — РБК) так сложить, чтобы он был максимально комфортным для наших пассажиров, чтобы стыковка была небольшая по времени, час-полтора», — добавил он.

Поначалу у «Азимута» и Georgian Airways было по одному рейсу в день между столицами Грузии и России. С 5 июля российская авиакомпания запустила второй ежедневный рейс, а грузинская — добавила четыре дополнительных рейса в неделю с 6 июля. К тому же Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси (пересадка длится 1 час 10 минут). На момент объявления стоимость билетов на такие рейсы варьировалась от €408 по средам до €634 по пятницам (в одну сторону).

О том, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу, основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили сообщил в конце мая. Он тогда говорил, что полеты планируется проводить в пять городов: Ларнаку, Вену, Милан, Париж и Салоники. «Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — утверждал Гаиашвили.

Европейские страны полностью закрыли небо для российских авиакомпаний в феврале 2022 года сразу после начала военной спецоперации России на Украине. После этого россияне стали летать в ЕС через несколько международных хабов, включая Стамбул, Дубай и Ереван.

Полеты между Россией и Грузией были запрещены почти четыре года, с августа 2019 года, после того, как в Тбилиси вспыхнули массовые антироссийские протесты из-за того, что во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. На фоне международных санкций и продолжающейся спецоперации на Украине 15 мая 2023 года президент Владимир Путин снял этот запрет. В тот же день Россия отменила визовый режим для граждан Грузии.

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Однако пассажиры начали жаловаться на высокую стоимость билетов из Москвы в Тбилиси. «Авиация так построена, что чем больше мы летаем, тем ниже наша себестоимость, и мы можем себе позволить ниже ценовой порог продажи. Почти четыре года назад российские компании потеряли рынок Грузии, теперь мы начинаем его развивать, — объясняет Ванцев. — Чем больше мы его будем развивать, тем более доступным будет предложение для клиентов. Это же касается и роста числа транзитных пассажиров, которые увеличивают загрузку рейсов». «Все эти факторы будут приводить к тому, что цены на билеты будут потихонечку снижаться», — обещает он.

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