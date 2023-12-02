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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожье военкомы начнут обходить дома призывников

Военкомы в Запорожье начнут поквартирный обход для мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники украинских военкоматов в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, начнут обходить дома призывников для последующей мобилизации, заявил первый заместитель городского головы Александр Власюк. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Для рейдов сформируют 21 мобильную группу. «Группы сформированы по районам, в утренний час с семи до девяти [сотрудники военкоматов] будут работать <...>, они выполнят поквартирный обход. И также с 17 до 19 вечера, то есть не в рабочее время. Основное задание — это донести тем гражданам, которые не заявились, что им необходимо явиться [в военкомат], пройти медосмотр и провести сверку в военкоматах», — сказал Власюк.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день полномасштабных боев. В конце лета 2023-го президент Владимир Зеленский рассказал о просьбе командования «дать возможность больше мобилизовать».

24 ноября экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по вопросам мобилизации в стране прошло. Она отметила, что они «исчерпаны», и украинцы как «взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости. Маляр подчеркнула, что численность российской армии превышает украинскую.

27 ноября секретарь украинского СНБО Алексей Данилов сообщил, что власти страны воспользуются услугами двух крупнейших частных рекрутинговых компаний, чтобы убедить потенциальных мобилизованных, что они будут задействованы согласно своей специализации, а не просто отправлены на передовую.

Как подсчитала Би-би-си, около 20 тыс. украинских мужчин незаконно покинули страну, чтобы избежать призыва, а более 21 тыс. пытались уехать, но их поймали.

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Теги
Запорожье Украина мобилизация военкомат
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