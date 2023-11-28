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Политика ,  
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В Сумах заявили о провале плана по мобилизации в ВСУ

Глава администрации Сум Артюх: план по мобилизации ВСУ в городе провален
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

План мобилизации в Сумах выполнен только на 8%, сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Его слова приводит «Страна.ua».

«За последние три месяца город Сумы провалили план поставки мобилизационных ресурсов в вооруженные силы с целью защиты нашей страны. Всего 8%! <...> Это предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу. Не выполнили план», — сказал он. Артюх отметил, что во многих общинах региона нет учета военнообязанных.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

После начала военной операции украинские власти объявили всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для The Economist, опубликованной 1 ноября, написал, что на Украине недостаточно призывников. Позднее, 4 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации сложный, но не настолько катастрофичный, чтобы кричать «караул».

Теги
Украина мобилизация ВСУ
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